LIVE Italia-USA 0-2 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | dominio statunitense nei primi due set

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-25 Muro di Defalco su Galassi. 18-24 Pallonetto spinto a due mani di Defalco. 18-23 Primo tempo di Galassi. 17-23 Lunga la battuta di Jaeschke. 16-23 Muro ad uno di Defalco su Romanò. 16-22 L’arbitro chiama un fallo a Giannelli, che secondo lui avrebbe pestato la linea dei tre metri, gli azzurri chiamano challenge. 16-21 Passa questa volta la pipe di Defalco, muro azzurro out per un soffio, la fortuna non è dalla nostra questa sera. 16-20 Pipe in back di Lavia. 15-20 Primo tempo di Smith. 15-19 MURO PAUROSO DI RUSSO SU DEFALCO! 14-19 Michieletto sblocca la situazione da posto quattro. 13-19 Muro ad uno di Jaeschke su Romanò. 13-18 Terzo errore consecutivo dai nove metri per l’con Galassi. 13-17 Non passa la battuta di Defalco. 12-17 Parallela millimetrica di Anderson, poco da dire, ...