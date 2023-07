L' insulto a Emma Marrone scatena la polemica sul Medioevo | uno strano caso

(Di sabato 22 luglio 2023) L'incipit di questa storia ormai assomiglia a molte altre già lette: un illustre sconosciuto sui social insulta un personaggio famoso, incurante sia del buongusto di farsi i fatti propri sia del politically correct,ndo le ire dei moralisti, e il vip in questione gli replica piccato fra gli applausi dei moralisti appena citati. Stavolta è toccato alla cantantecriticata in una foto dalle forme generose (già ai tempi di Sanremo era finita nel mirino di chi la vedeva sovrappeso). La criticante, tale Claudia, fino s'infila in una shitstorm.interviene: «Buongiorno dal», posta, «Togliete i social a 'sta gente di merda» ha aggiunto. E rivolgendosi alla diretta interessata: «Fai schifo Claudia. Immensamente schifo». PINGUI FORME Tutto perfettamente dimenticabile e di ...

Emma Marrone non resta in silenzio di fronte alle provocazioni e risponde al commento di body shaming di una hater.