E ancheieri, prima della lettera spazzadubbi, si è attestata sulla stessa linea: "Marina Berlusconi non è un soggetto politico, la Meloni ha detto una ovvietà". Alla fine è arrivata ...Matteo Renzi , dopo anni di battute che lo vedevano come il più vicino a Silvio Berlusconi, potrebbe davvero passare a Forza Italia(FI) conferma la possibile apertura all'ex segretario del Partito Democratico. Intanto anche Carlo Calenda lancia una frecciatina al leader di Italia Viva, affermando in che "si sta ...Panico per, scatta l'allarme di casa: stop alla diretta - Video

Licia Ronzulli a In Onda: "Renzi in Forza Italia Perché no" La7

ITALIA. Gli ultimi sondaggi dicono che Forza Italia, dopo il picco registratosi in occasione della scomparsa di Berlusconi, è tornata a calare nei sondaggi: siamo intorno al 7%, un punto in meno.Ascolta ora: "Marina Berlusconi chiude le polemiche. "Ho solo denunciato le persecuzioni a papà L'ho fatto da figlia Rispetto per Meloni"" ...