Lewis Hamilton torna in pole in Ungheria | Verstappen a 3 millesimi

(Di sabato 22 luglio 2023)ha sorpreso il paddock conquistando laposition per il Gran Premio d’. Tresono bastati per lasciarein seconda posizione. Norris e Piastri su McLaren conquistano la seconda fila a dimostrazione di un ritorno della vettura inglese. Un format diverso per le qualifiche ha fatto sì che tutti utilizzassero le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:vince il GP d’Inghilterra, Norrissul podiovince un caotico GP d’Australia dopo 3 ripartenzedomina il GP di Spagna, Mercedes a podioinin Bahrain ...

Gioia invece infinita made in England:è tornato a respirare aria di pole, anzi l'ha firmata proprio beffando e battendo Max Vestappen . Sorridono anche le McLaren di Norris e Piastri ...Casa sua., per la nona volta in carriera, partirà dalla pole position del Gp di Budapest . L'inglese della Mercedes ha preceduto di tre millesimi la Red Bull di Max Verstappen . Terzo Lando ...Riecco. La zampata del 7 volte campione del mondo arriva nelle qualifiche del Gp d'Ungheria , che hanno inaugurato il nuovo format per la lotta alla pole position.piazza a sorpresa ...

GP Ungheria: pole di Lewis Hamilton, battuto Verstappen di 3 millesimi! Ferrari, Leclerc 6° La Gazzetta dello Sport

Tre millesimi sono niente, ma possono valere una clamorosa pole. E' quella ottenuta da Lewis Hamilton con la Mercedes, impresa che non gli riusciva dal GP di Jeddah 2021. Una vita per uno ...Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria si sono concluse con un colpo di scena clamoroso. A scattare davanti a tutti nella gara dell'Hungaroring non ci sarà il solito Max Verstappen, ma Lewis Hamilto ...