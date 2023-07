Leo Messi | subito gol al debutto con Inter Miami – Video

Leggi su seriea24

(Adnkronos) – Leodebutta con l'e vain gol. Il 35enne fuoriclasse argentino, all'esordio con la franchigia della MLS, ha realizzato la rete del 2-1 nella sfida di Leagues Cup contro il Cruz Azul. Entrato in campo nella ripresa,ha deliziato i suoi nuovi tifosi con una serie di giocate. Poi, in pieno recupero, il capolavoro. Punizione dai 18 metri, sinistro perfetto e palla all'incrocio. LIONEL ANDRÉSIS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023