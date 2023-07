Lecce | 11 gol al Rovereto Il Frosinone ne fa 10 all’Equipe Lazio

Primo tempo chiuso sul 6 - 0 poi nella ripresa altri cinquedelmesso in campo con il 4 - 3 - 3 e con Pongracic in campo. Una amichevole che ha fornito a D'Aversa altre buone indicazioni ...Lo stesso Banda al 59° batte un corner che Romagnoli di testa trasforma neldell'otto a zero. Al 60° D'Aversa ridisegna ilmettendo dentro Samek al posto di Venuti, Smajlovic per Romagnoli, ...... Caronnese e Legnano, per oltre un centinaio di gare all'attivo e una ventina di. NICOLÒ ... Dopo tante esperienze tra i professionisti in Serie C con Perugia,, Alessandria (e tante altre), ...

Serie A, amichevole per l'Unione Sportiva Lecce: ecco com'è andata contro il Rovereto Pianetalecce

Il Lecce vince anche la seconda amichevole di giornata. Contro il Rovereto, infatti, il test precampionato termina con un netto e rotondo 11-1. Tante le rotazioni, come nella partita mattutina contro.Lecce in campo nella seconda amichevole del giorno, alle 17:30 contro il Rovereto (eccellenza). In mattinata una formazione composta ...