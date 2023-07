Le soluzioni e le disuguaglianze sono i due grandi vuoti del dibattito sul clima

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) Nell’epoca della feticizzazione dell’emergenza, la presenza della crisi ecotica nell’agenda dei media e della politica è direttamente proporzionale alla gravità e alla concretezza delle sue conseguenze all’interno delle vite degli esseri umani. Non si tratta di un segnale confortante, considerando tutti i campanelli d’allarme diffusi dalla comunità scientifica negli ultimi decenni. Per natura, purtroppo, l’homo sapiens (specialmente se residente nella fragile e affascinante penisola italiana) ha la pericolosa abitudine di restare braccia conserte finché non “scappa il morto”, quando il danno, insomma, è già fatto. Parzialmente o totalmente. Negli ultimi due mesi abbondanti, l’Italia è stata scossa da un paio di eventi – le alluvioni in Emilia-Romagna e le ondate di calore – che hanno permesso ai temitici e ambientali di posizionarsi in ...