Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di sabato 22 luglio 2023) Tra le notizie in prima pagina la richiesta di concedere Cig e smart working ai lavoratori per il troppo caldo e le polemiche sul no di Zaki al volo di Stato per rientrare in Italia. Dall'estero, la rapina a Donnarumma avvenuta nella sua casa a Parigi

... capisco il bisogno di riempire lema insomma ci si può anche far venire un'idea. È invero ... Suc'è "Da grandi", remake del film con Pozzetto (dell'87, appunto). Su Netflix c'è "Ossessione"...Per tutto agosto continueremo con il quotidiano a 16e tanto spazio ai vostri commenti e ai ... In attesa della decisione finale dell'Assemblea abbiamo deciso in modo unanime lecose. 1. Si ...Mentre a tenere banco sulledei quotidiani è ancora l'affare che vede protagonista Romelu Lukaku (ripudiato dalla dirigenza dell'Inter dopo che il suo agente aveva contattato la Juventus ...

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 22 luglio 2023 Juventus News 24

"In ginocchio da te" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in merito al caso Lukaku.I bianconeri sono arrivati a San Francisco per dare inizio alla tournée estiva che li vedrà impegnati contro Barcellona, Milan e Real Madrid ...