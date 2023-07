Le app amiche delle donne

Leggi su panorama

(Di sabato 22 luglio 2023) In situazioni a rischio o in caso di aggressione, danno l’allarme, emettono segnali acustici, allertano i soccorsi. E proteggono anche dagli stalker e dai maltrattamenti in casa. Messaggi in codice, videoregistrazioni h24, chiamate alla polizia, effetti sonori assordanti. Le nuove app per la sicurezza femminile rendono la città più a misura di donna. Rapide e intuitive, per attivarle basta scuotere il cellulare o inoltrare un sms con una parola d’ordine, così da far partire una richiesta d’aiuto. Offrono anche consigli e suggerimenti in caso di situazioni domestiche ad alto rischio, con la possibilità di tenere un diario digitale segreto come prova tangibileeventuali aggressioni. «Tantehanno paura di camminare da sole in città. Troppe non raccontano i loro timori di restare in casa, ma altrettante vogliono fare qualcosa contro la ...