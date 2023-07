Lazio | Felipe Anderson | “Lotito ci carica | siamo felici di averlo in ritiro”

(Di sabato 22 luglio 2023) “La Champions è il sogno di tutti i calciatori che giocano in Europa. Era un nostro obiettivo. Farò di tutto e darò il massimo in ogni competizione”. Queste le parole dell’attaccante dellain conferenza stampa ad Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti sono in. “Ho sempre stimato Sarri, pretende sempre il massimo dai suoi calciatori, tira fuori il meglio di ognuno di noi – ha detto il brasiliano -.concentrati solo su quello che chiede il mister, non abbiamo neanche tempo di parlare di altro. Stiamo cercando di migliorare ogni giorno”. Sull’importanza della presenza del presidente: “Le visite del presidente cino sempre tanto,diqui con noi in ...

Commenta per primo Tra i tanti accorati Tweet in sostegno di Marcos Antonio, vittima di un episodio di razzismo da parte di un tifoso della, c'è anche quello diCaicedo . L'ex attaccante biancoceleste, attualmente in forza all'Abha in Arabia Saudita, si è unito al sostegno già dimostrato dal club, esprimendosi in riferimento ...

"Prima di tornare ero motivato, soprattutto quando ho visto il mister, che ho sempre stimato. Sarri ci chiede tanto, sempre il 100%, lui tira fuori il massimo da tutti. Abbiamo visto l'evoluzione dell ...