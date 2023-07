Lazio | da tifoso insulto razzista a Marcos Antonio | centrocampista e club rispondono | “Inaccettabile | vergogna”

(Di sabato 22 luglio 2023) Grave episodio di razzismo nei confronti didella, da parte di uno stessoche fa parte di un gruppo organizzato della Curva Nord, che ha pubblicato questo tweet: “Con gli ultimi acquisti e la ormai prossima cessione di, torneremo ad avere una rosa senza giocatori di colore: buon giorno”, aggiungendo un cuore nero e una mano aperta come simbolo del fascismo. Prontamente sono intervenuti sia il giocatore che il. Il mediano ha risposto per le rime: “È incredibile eche al giorno d’oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità”. E la ...

Quali sono le differenze tra ultras e hooligans. Ne parla Daniele Caminati, tatuatore edella, nella quintapuntata della video - rubrica de Il Tempo, 'Any Given Sunday'. Un viaggio all'interno della cultura del tifo organizzato, una delle più discusse degli ultimi ......

Un tweet razzista di un tifoso della Lazio fa sbottare il calciatore biancoceleste Marcos Antonio che lo condanna pubblicamente trovando la ...Ad aver risposto all'ennesimo insulto razzista è stato Marcos Antonio che si è imposto contro il tifoso della Lazio ...