Laura Pausini | l’esibizione in spagnolo a Siviglia

(Di sabato 22 luglio 2023) Dopo il debutto dell'Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e di venerdì 21 luglio in Plaza de Espana aprenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024, che continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti. Le immagini dell'esibizione indiin terra andalusa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/07/-l-esibizione-in--a-20230722 video 11271866.mp4"/video

(LaPresse) Dopo il debutto dell'Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia, il 21 luglio Laura Pausini ha incantato il pubblico spagnolo in Plaza de España, a Siviglia, dove ripeterà l'esibizione anche nella serata del 22 luglio. L'artista, che da anni ...Dopo il debutto dell'Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e di ieri sera in Plaza de España a Siviglia, dove si esibirà anche questa sera, prenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024 dell'artista. Il tour continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si ...

Laura Pausini, anteprima World Tour 2023/2024: il concerto a Siviglia - Video Adnkronos

