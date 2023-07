L’attore Jamie Foxx compare in video per la prima volta dopo il ricovero | «Sono tornato dall’inferno» – Il video

(Di sabato 22 luglio 2023)si fa vedere inper lail lungoiniziato lo scorso aprile per una «complicazione medica». «Non volevo che mi vedeste così,stato all’inferno eri», fa sapere il 55enne, visibilmente dimagrito, con unpubblicato sul suo canale Instagram. «So che molti di voi stavano aspettando aggiornamenti da parte mia, ma volevo che mi vedeste mentre mi diverto, faccio film, o show televisivi e non con i tubi che mi uscivano dal corpo», aggiunge la star. Che ha poi smentito una a una le teorie circolate in questi mesi sulla sua degenza. «Nondiventato cieco e non ho avuto ...

Foxx si fa vedere in video per la prima volta dopo il lungo ricovero iniziato lo scorso aprile per una "complicazione medica". "Non volevo che mi vedeste così, sono stato all'inferno e ...Foxx, 55 anni, compare in un video su Instagram per la prima volta da aprile, dal ricovero in ospedale per una patologia su cuie la famiglia hanno mantenuto il più stretto riserbo. ...... "Foxx ha avuto un ictus" FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti CinemaFoxx compie 55 anni: i suoi personaggi più famosi. FOTO, nella sua lunga carriera, ha ...