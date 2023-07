Landini | ' Subito la cassa integrazione per il caldo in tutti i settori se non ci sono le condizioni per lavorare'

(Di sabato 22 luglio 2023) su Tg. La7.it -lainper il, laddove per le elevate temperature non ci siano lela vorare. Lo ha detto il segretario ...

a margine dell'incontro a cui sta partecipando alla festa della Fiom - Cgil a Collebeato, nel Bresciano. "Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa: che bisogna fare un provvedimento..." 'Serve un decreto' per proteggere i lavoratori dalle temperature elevate, hanno detto infatti i leader di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Il segretario generale della Cgil ha aggiunto che serve un provvedimento per stabilire fino a quale temperatura si può lavorare.