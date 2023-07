Landini | Subito la cassa integrazione in tutti i settori per il caldo | In autunno sciopero generale contro legge di Bilancio

è intervenuto anche sulla necessità della Cig in tutti i settori, a causa dell'emergenza ... "Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa: che bisogna fare un provvedimentoper dare la ...Questo per noi non è accettabile', ha aggiunto. 'Per quello che ci riguarda - ha quindi sottolineato il sindacalista - l'abbiamo detto al governo: c'è bisogno di intervenirecon un ...18.55:Cig in tutti settori per caldo "Bisogna fare un provvedimentoper dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le ...

Landini: 'Subito la cig in tutti i settori per il caldo' - PMI - Ansa.it Agenzia ANSA

Questo per noi non è accettabile", ha aggiunto Landini. "Per quello che ci riguarda - ha quindi sottolineato il sindacalista - l'abbiamo detto al governo: c'è bisogno di intervenire subito con un ..."Si tratta di un intervento da fare subito". Inoltre, secondo il segretario generale della Cgil, serve un provvedimento per stabilire quale è una temperatura oltre la quale non si deve lavorare in mod ...