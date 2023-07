L’amica geniale 2 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata in replica su Rai 3

Leggi su tpi

(Di sabato 22 luglio 2023) , 22 luglio Questa sera, sabato 22 luglio 2023, su Rai 3 indalle 21.30 va in onda lade2, la seconda stagioneserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anchestagione. Di seguito ledi oggi.) Nel primo episodiosecondade– Storia del nuovo cognome, intitolato Il tradimento, vedremo Pinuccia in balia dei suoi sentimenti, tremendamente confusa e combattuta dalla ...