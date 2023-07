L’agente di Davide Faraoni | “Nessun contatto con il Napoli”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) “Colnon ho mai parlato di, è un giocatore del Verona e fino ad oggi non ho avuto alcun segnale da parte del”. Con queste parole Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, commenta, a Sky Sport, le voci su un interessamento delper un altro suo assistito, l’esterno dell’Hellas. Il terzino 31enne nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze in campionato, impreziosite da 2 gol e 3 assist. Nelle ultime settimane è stato accostato al club partenopeo, che cerca un vice di Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo contrattuale (annunciato in ritiro da De Laurentiis). SportFace.