La sociedad de la nieve è il film di chiusura a Venezia 80

(Di sabato 22 luglio 2023) Lade la, diretto dal regista spagnolo J.A. Bayona (The Orphanage, The Impossible) è ildi, fuori Concorso, dell’80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera (30 agosto – 9 settembre 2023). Quando sarà proiettato “Lade la”? Il, epica vicenda di sopravvivenza in condizioni estreme, sarà proiettato in prima mondiale sabato 9 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di, a seguire la cerimonia di premiazione. La storia Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono ...

