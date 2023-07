La Regione | stato di calamità in tempi rapidi Domenica allerta gialla per rischio temporali in Lombardia

... la storia andò così: nel 1938 Hitler annesse ladei Sudeti, di fatto smembrando la ...il pretesto di "proteggere" le popolazioni locali bielorussa e ucraina dalla "disintegrazione dello" ..."Prossimamente verrai contattata (sic) dal referente regionale della tua. Grazie, lo Staff ... "Quando ho sentito parlare dell' assurdo regolamento mi è venuto spontaneo! Sonoassegnato ...Stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la'. Coldiretti: 'Danni ingenti'... Altri danni su frutteti si segnalano in particolare ad Alfonsine dove il vento è...

La Regione: stato di calamità in tempi rapidi. Domenica allerta gialla ... L'Eco di Bergamo

E’ quanto rende noto la società Punto Zero che da venerdì è al lavoro perdifendere la rete . Attivata immediatamente anche la Polizia Postale.SAN BENEDETTO - «La Provincia in questa fase non ha alcuna competenza sull’iter per il nuovo ospedale». È quanto Palazzo San Filippo ha fatto sapere alla Regione.