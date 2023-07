La Polonia convoca l’ambasciatore russo

(Di sabato 22 luglio 2023) in risposta alla recente dichiarazione del presidenteVladimir Putin, secondo cui che laha riconquistato la sua indipendenza grazie agli sforzi di Stalin. dopo le parole di Putin Il Ministero degli Esteri polacco hatoa Varsavia Sergey Andreev per protestare

VARSAVIAAMBASCIATORE RUSSO Intanto Varsavia ha convocato l'ambasciatore russo indopo che il presidente Vladimir Putin ha minacciato lae ha affermato che stava controllando ...... ed è proprio sull'uso dei fondi comuni che Paesi come Ungheria ehanno promesso ... il tempo stringe per la revisione del Piano e il Governouna due giorni d'incontri per fare il ...A Rotterdam, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronterà Iran (21 giugno), Cina (22 giugno), Serba (23 giugno) e(25 giugno). L'obiettivo è ottenere la qualificazione alla Final Eight di ...

Ambasciatore russo convocato a Varsavia dopo le parole di Putin Agenzia ANSA

VARSAVIA, 22 LUG - L'ambasciatore russo in Polonia è stato convocato d'urgenza oggi presso il ministero degli Ester in seguito alle dichiarazioni di Vladimir Putin che Varsavia ha definito "provocator ...Le notizie sulla guerra di sabato 22 luglio, in diretta. Bombardamenti russi nell’oblast di Sumy • Ft: Mosca vuole inviare il suo grano in Africa. Erdogan «fiducioso» di convincere Mosca a rinnovare l ...