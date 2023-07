La musica lirica come antidoto alla solitudine degli anziani nelle Rsa

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 22 luglio 2023) Il 10 e l’11 luglio è andato in scena per la prima volta in assoluto Opera White, un progetto didattico- teatrale svoltosi all’interno di alcune Rsa comasche. Si è trattato di veri e propri spettacoli, che hanno visto il coinvolgimentoospiti di quattro Rsa: all’interno delle strutture si è infatti svolto un percorso di formazione terminato con la rappresentazione de “Il Flauto Magico” di W. A Mozart da parteinsieme ad attori professionisti. Oltresua indiscussa efficacia ricreativa,va infatti riconosciuto anche il merito di molteplici benefici dell’organismo sia fisici che mentali. Non è un caso che, nell’Antica Grecia, il Dio Apollo fosse sia la divinità della, ma anche della medicina. Il nuovo progetto è firmato da Opera ...