La Meloni vola da Biden alla Casa Bianca | il giorno da segnare in calendario

(Di sabato 22 luglio 2023) Giorgiasi prepara are a Washington dove giovedì sarà ricevutadal presidente Joe. Un incontro volto a "riaffermare i forti legami tra Stati Uniti e Italia". In agenda l'impegno a sostegno dell'Ucraina e un coordinamento sulla Cina. Sul fronte interno prove di dialogo con Elly Schlein che si è detta disponibile a un incontro con la premier sul salario minimo. L'inquilina di Palazzo Chigi impegnata domani nella conferenza di Roma sui migranti a cui prenderanno parte anche Ursula von der Leyen e Charles Michel.

In contrazione, invece, il partito della premier Giorgiache si ferma al 27,2% ( - 0,2%) ma si conferma primo partito in Italia. Fisco nel mirino di Salvini Governo in ordine sparso: cosa sta ...Il partito del premier Giorgiasi conferma la prima forza politica del Paese, salendo dell'1,6% e conquistando il 30,3%. La prima opposizione dell'Italia resta sempre il Partito democratico ...... Giorgiatorna a Palermo nel giorno dell'anniversario della strage di ...

Meloni vola a Washington da Biden. La ricetta di AmCham per ... Milano Finanza

L'ultima supermedia dei sondaggi di YouTrend vede in calo Meloni, Forza Italia e Pd, vola Salvini mentre sia Renzi sia Calenda sarebbero sotto la soglia del 4% delle europee.