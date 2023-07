La giornata di calciomercato live | Okafor ha firmato con il Milan

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 luglio 2023) Ladidi oggi sabato 22 luglio: ore 16:28haun contratto quinquennale con ilFabrizio Romano su Twitter. L’ex Salisburgo ha terminato le visite mediche. Contratto di 2 milioni all’anno. Noahhas just signed as new ACplayer — five year deal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023 ore 15:54 Mahrez-Al Ahli, a breve l’annuncio ufficiale Fabrizio Romano su Twitter. Contratto quadriennale per l’ex City. Al Ahli are now prepared to unveil Riyad Mahrez as new star signing — official announcement could take place today. Four year deal sealed after medical two days ago. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023 ore 14:00 Cavani vuole andar via dal Valencia Lo scrive As. Il Boca Juniors è ...