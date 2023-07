La concorrenza? Funziona ma ci piace pochissimo | il rischio di una grande beffa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Con la firma del Capo dello Stato è ripartito l'iter del Ddlche dovrà chiudersi entro l'anno, per poter varare l'annuale legge sulla. Impegno formale soddisfatto; esito sostanziale non eclatante. Sul fronte delle liberalizzazioni continuano a esserci resistenze degne di migliori cause. Non si capisce il perché di tanta ostilità contro la libera, che ha sempre avuto il merito di fare bene ai cittadini/consumatori, e in verità anche alle imprese. Una di quelle operazioni win -win che non dovrebbero avere nemici. Invece... Invece si insiste a non sottrarre al monopolio inefficiente il servizio della nettezza urbana, per fare un esempio tanto caro ai romani. L'Ama – l'azienda controllata dal Comune di Roma per le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – continua a inanellare prove di ...