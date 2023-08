La Cattedrale di San Cataldo di Taranto

Anni Ottanta Nikolaj Rakhmanov/Museo di MoscadiBasilio. 1979 - 1980 Nikolaj Rakhmanov/Museo di Mosca Show sovietico. Anni Settanta Nikolaj Rakhmanov/Museo di Mosca Una ragazza con le ...(Nella foto, la vetrata interna del rosone delladi Perugia, martirio diLorenzo). Nel capoluogo umbro, come è tradizione, questa ricorrenza è preceduta dalla celebrazione dei Primi ...... non so cosa ci sia da salvaguardare aSiro come peraltro al carcere diVittore, ma temo ... raderlo al suolo e farne uno nuovo bellissimo, il progetto dellasì sarebbe stato un'opera ...

San Lorenzo, festa della cattedrale di Perugia - LaVoce La Voce

Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguend ...Vandali in azione, nella notte fra domenica e ieri lunedì, nel vicolo della Croce di Malta. Hanno preso di mira con della vernice di colore rosso, la porta laterale della basilica di San Paolino.