Kylian Mbappe ha lasciato il tour pre-campionato del Paris St Germain

(Di sabato 22 luglio 2023) Notizia fresca giunta in redazione:è stato escluso dalpre-delStin Giappone. La squadra che accompagnerà il nuovo capo Luis Enrique sull’aereo sabato è stata annunciata venerdì sera, con il nome diche brilla per la sua assenza. La star francese ha rivelato all’inizio di questa estate che non firmerà un nuovo contratto al Parc des Princes. @K#PSGHAC 2-0 pic.twitter.com/S8pcYveSLg https://t.co/40w46W2Rqv —Saint-(@PSG inglese) 21 luglio 2023ha aggiunto che aveva intenzione di giocare per il PSG durante la prossima stagione per vedere il suo accordo, ma ciò significherebbe che partirà gratuitamente la ...

Mbappé è fuori dalla rosa del Paris Saint - Germain alla vigilia della partenza per la tournée in Giappone. Nell'elenco pubblicato dal club il nome del francese non c'è, mentre è ancora in ...Punto di rottura. Le strade del Psg e diMbappé sono ormai percorsi diversi. Il club parigini, come riporta L'Equipe , ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la tournée del precampionato in Giappone il campione francese. ...Niente tournée in Giappone e in Corea del Sud con il Psg perMbappé. La squadra parigina, infatti, avrebbe deciso di non portare l'attaccante francese 24enne perché ritiene che il giocatore, a fine contratto a giugno 2024, avrebbe un accordo con il Real ...

"Il club è più importante di tutto". Kylian Mbappé escluso dalla tournée in Giappone del PSG TUTTO mercato WEB

Kylian Mbappé dopo aver giocato e segnato nella amichevole è stato messo fuori rosa da Luis Enrique: non convocato per la tournée in Giappone ...La squadra parigina, infatti, avrebbe deciso di non portare l'attaccante francese 24enne perché ritiene che il giocatore, a fine contratto a giugno 2024, avrebbe un accordo con il Real Madrid per part ...