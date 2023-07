Juventus | niente amichevole con il Barcellona | gli spagnoli decimati dalla gastroenterite

(Di sabato 22 luglio 2023) L’trache avrebbe dovuto giocarsi stanotte alle 4,30 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, è stata cancellata a causa di un virus intestinale che ha colpito una grande parte dello spogliatoio del. Più della metà della squadra catalana è fuori uso, dunque non sarà possibile disputare l’incontro. Proprio ilha ufficializzato l’annullamento dell’con lacon una nota pubblicata sul suo sito: “FC Barcelona informa che la partita contro laFC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha unavirale”. FC Barcelona ...

... ma quelle parole scritte dall'attaccante belga possono significare tutto e. È falso che abbia flirtato con laLa società nerazzurra ha usato il presunto tradimento come scusa, ...... le due piste non appaionoaffatto semplici da percorrere. Dunque, ecco spuntare un nuovo nome. Secondo la Gazzetta dello Sport , 'il sospetto che lasia su Jonathan David è concreto'.Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 22 luglioDa Lukaku a Rebic passando ...perdono,ritorno ...

Juventus, niente amichevole a Villar Perosa: Stadium aperto ai tifosi il 9 agosto Sky Sport

'Tuttosport' riferisce che la Juventus vuole bloccare Baldanzi e lasciarlo lì in Toscana fino al 2024. L'Empoli chiede 15 milioni ...Daouda Peeters ha sofferto di neuropatia. Da un giorno all’altro la sua vita è stata sconvolta: «Le mie gambe hanno smesso di funzionare». Ora l’incubo è finito e ripartirà dalla serie B, al Sudtirol ...