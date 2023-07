Juventus-Barcellona amichevole annullata | cosa succede con le scommesse

(Di sabato 22 luglio 2023) A causa di una gastroenterite virale che ha messo ko i blaugrana, è statal’tra, originariamente in programma nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Le due squadre, impegnate nella tournée negli Usa, non scenderanno dunque in campo a causa dei problemi intestinali per i giocatori del: macon le? Scopriamolo assieme. Dal momento che la partita non è mai cominciata ed è stata cancellata, la quota diviene in automatico void. Pertanto chi dovesse aver scommesso una singola su questa partita, o l’avesse inserita in una multipla, vedrà la quota divenire in automatico 1. Inoltre, per la singola verrà restituito il denaro scommesso, mentre nella multipla il match ...

