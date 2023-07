JLo gelosa dell’ex di Ben Affleck | regole speciali sul set

Leggi su dilei

(Di sabato 22 luglio 2023) Tutto prosegue a gonfie vele tra Jennifer Lopez e Ben, nonostante la coppia sia costantemente al centro di voci di gossip. Tutto il mondo li voleva insieme, facendo il tifo per questo amore rinato dopo tanti anni, contro ogni pronostico. Dal matrimonio in poi, però, è divenuto chiaro come la felicità non faccia vendere copie. Ecco, quindi, titoli su ogni minimo fermo immagine dei due che possa anche solo suggerire una discussione in atto. La verità è che i due stanno vivendo una nuova giovinezza, rafforzati da questo matrimonio giunto in maniera quasi inaspettata, considerando le loro vite sentimentali fino a pochi anni fa. A evidenziare l’unione vi sono anche informazioni trapelate sui tabloid, The Mirror nello specifico, in merito alla gelosia della cantante. Sentimenti indirizzati in particolar modo in direzionemoglie di Ben, ...