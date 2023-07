Jamie Foxx | primo video dopo la malattia | “Un inferno” – Video

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – "Gli occhi si muovono, funzionano. Non sono paralizzato. Sono andato all'e sono tornato. La strada verso il recupero ha avuto alcuni intoppi. Ma sto tornando e sono in grado di lavorare"., 55 anni, compare in unsu Instagram per la prima volta da aprile, dal ricovero in ospedale per una patologia su cui l'attore e la famiglia hanno mantenuto il più stretto riserbo. Come riferisce la Cnn, nei mesi scorsiè stato avvistato in una struttura specializzata nella riabilitazione di pazienti condizionati da lesioni spinali o problemi a livello neurologico-cerebrale. "Se mi vedete in giro d'ora in poi – aggiunge– potrei scoppiare a piangere perché è stata davvero dura. Sono stato male, ma sono in piedi. Mi vedrete in ...

, 55 anni, compare in un video su Instagram per la prima volta da aprile, dal ricovero in ospedale per una patologia su cui l'attore e la famiglia hanno mantenuto il più stretto riserbo. ...Con un video sul suo profilo instagram, l'attoreha rotto il silenzio dopo la lunga e misteriosa malattia che l'ha colpito ad aprile quando la star hollywoodiana è stata ricoverata 'per una complicazione medica', come detto dalla famiglia.Sono ormai passati più di tre mesi da quando l' attore americanoè stato ricoverato in una clinica a causa di un misterioso malore . Era stata la figlia Corinnead annunciare, lo scorso 11 aprile , che suo padre aveva subito una complicazione ...

Le prime parole di Jamie Foxx dopo il ricovero: Sono tornato dall'inferno Fanpage.it

(Adnkronos) – “Gli occhi si muovono, funzionano. Non sono paralizzato. Sono andato all’inferno e sono tornato. La strada verso il recupero ha avuto alcuni intoppi. Ma sto tornando e sono in grado di l ...L'attore statunitense premio Oscar per il film Ray, Jamie Foxx ha dichiarato che per una non meglio precisata emergenza medica è "andato all'inferno ma è tornato" e che finalmente è in grado di lavora ...