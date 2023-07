Iraq | l' Oci annuncia riunione d' emergenza per profanazione Corano in Svezia e Danimarca

(Di sabato 22 luglio 2023) Baghdad, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Organizzazione della cooperazione islamica (Oci), la più grande associazione mondiale di paesi musulmani, terrà unadiper discutere dei recenti roghi delin. L'incontro avverrà su richiesta del ministero degli Esteri iracheno, Paese diventato teatro di forti proteste contro l'ambasciata svedese. L'incontro avviene dopo "l'insulto che, per due volte consecutive, è avvenuto contro il Sacro, un gesto di disprezzo per i sentimenti di 2.000 milioni di musulmani in tutto il mondo", secondo un comunicato del ministero degli Esteri iracheno diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale Ina. “Pratiche provocatorie e atroci contro le santità islamiche sono alimentate da leggi che lo consentono”, ha ...

Baghdad, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'Organizzazione della cooperazione islamica (Oci), la più grande associazione mondiale di paesi musulmani, terrà una riunione di emergenza per discuter