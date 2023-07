Iran | Pozzolo Fdi | ' tirannia ayatollah si regge solo su ferocia più brutale'

(Di sabato 22 luglio 2023) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Un altro prigioniero politico della Repubblica islamica dell', Mohammad Javad Vafa'i Thani, 27 anni, tra i campioni di boxe nazionaliiani, è stato condannato a morte: da parte di Teheran è in atto un vero e proprio genocidio delle persone libere, di coloro che non si piegano, di tutti coloro che sanno vivere con coraggio e dignità". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele, componente della commissione Affari esteri e comunitari. "L'accusa mossa al giovane ragazzo, ritenuto simpatizzante dell'unico vero gruppo credibile e organizzato della dissidenzaiana, il MEK, è quella di 'corruzione sulla Terra': il fanatismo del fondamentalismo islamico deglinon conosce limite. Siamo davanti a una crudeltà disumana: la comunità ...

...Stecco nel corso dell'incontro sulle gravi violazioni dei diritti umani in corso da decenni in... dialogando con l'onorevole Emanueleche ha organizzato l'incontro assieme al sindaco ...... ha ospitato un incontro sulle gravi violazioni dei diritti umani in corso da decenni ine che ... dialogando con l'onorevole Emanueleche ha organizzato l'incontro assieme al sindaco ...La Repubblica islamica dell'non è in condizione di impartire lezioni di nessun tipo a nessuno". Lo dice Emanuele, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Affari esteri.

