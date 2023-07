Intervista col Vampiro 2 | il teaser introduce il Théâtre des Vampires

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 luglio 2023) AMC ha condiviso undella stagione 2 dicolndo il ildessituato a Parigi. La stagione 2 dicolarriverà sugli schermi di AMC nel 2024 e, in occasione del San Diego Comic-Con, è stato diffuso un breve. Nel video viene introdotto ildese il personaggio di Santiago, mostrando Louis e Claudia a Parigi. Il secondo capitolo della storia La prima stagione di Interview with the Vampire, tratta dai romanzi di Anne Rice, si era conclusa con Lestat (Sam Reid) gravemente ferito e probabilmente vicino alla morte, causata da Louis (Jacob Anderson) e Claudia (Bailey Bass), pronti a spostarsi in Europa. Nel presente, ...