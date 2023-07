Inter | tournée in Giappone | cambia il luogo della conferenza stampa

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 luglio 2023) L’domani si metterà in viaggio per laindove giocherà diverse amichevoli. La prima sarà quella in programma giovedì 27 contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic. Alla vigilia, secondo quanto riportato da prtimes.jp, il club nerazzurro terrà unacon allenamento aperto. MODIFICA – Giovedì 27 luglio in(Osaka) l’affronterà l’Al-Nassr. Alla vigilia, il club terrà unae successivamente un allenamento aperto, inizialmente fissato presso l’Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka, ma per dei motivi legati ad alcuni lavori di manutenzione del campo, ilè stato modificato. Secondo quanto riportato dal sitose dedicato proprio ...