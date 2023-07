Inter | ricomincio da quattro | il nuovo corso ha già i suoi nuovi leader

Andrò in un grande campionato e in un grande club, che ha una storia enorme proprio come quella dell'da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono. Ma una ...Andrò in un grande campionato e in un grande club, che ha una storia enorme proprio come quella dell'da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono. Ma una ...Andrò in un grande campionato e in un grande club, che ha una storia enorme proprio come quella dell'da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono. Ma una ...

Dopo solo un anno, André Onana dice addio all'Inter:"Ricomincio da zero" MilanoToday.it

“È stato bello e divertente, rivedere tutti, ricominciare. In questi giorni fa molto caldo, il ritiro è faticoso ma è bello ritrovare il gruppo. La scorsa stagione abbiamo fatto gli ultimi due mesi al ...Il centrale nerazzurro e Darmian 'È molto bello aver ricominciato'.MILANO (ITALPRESS) - 'È sempre bello e divertente ricominciare e ritrovare ...