Inter Miami | Messi si presenta con una magia | Beckham in lacrime | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 luglio 2023) Inizia con il botto l’avventura di Leocon la maglia dell’. Il calciatore argentino non ha bisogno dizioni ed è un calciatore ancora in grado di fare la differenza. L’ultima stagione con la maglia del Psg non è stata entusiasmante e la decisione di non rinnovare il contratto ha scatenato motivi di discussione. L’avventura con la maglia dell’è iniziata nel migliore dei modi. La ‘Pulce’ ha fatto il suo esordio contro icani del Cruz Azul ed è stato protagonista di una prodezza da capogiro.è entrato in campo al 54? e al 65? è arrivato il pareggio del Cruz Azul. Al 94? l’ex Barcellona ha siglato il gol del definitivo 2-1 con una punizione clamorosa. Tutti visibilmente emozionati sugli spalti, anche il ...