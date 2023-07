Inter Miami | Iniesta può raggiungere Messi | c’è un primo accordo

L'non smette di far parlare di sé quest'estate. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Lionel Messi , il club americano punta a fare le cose in grande e ricostruire in grandi linee quello ...Il riferimento è ovviamente al caso del suo mancato trasferimento all', ma quelle parole ... Leggi Anche L'esordio da sogno di Messi con: la sua punizione all'incrocio decide la partita - ...INCREDIBLE!!!! https://t.co/fEhhXSZRAx - LeBron James (@KingJames) July 22, 2023 Estratto dell'articolo di Simone Sandri per www.gazzetta.it leo messi debutto con l4 L'esordio holliwoodiano di Lionel Messi con l'...

Messi esordisce con un gol su punizione nella sua prima partita con l’Inter Miami Corriere TV

Il gol di Messi su punizione è un capolavoro: il calciatore argentino si è presentato con il botto all'Inter Miami ...Esordio con gol per Leo Messi con la maglia dei Miami. La pulce si è presentato con un gol dei suoi su punizione ...