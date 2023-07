Inter | il pentimento di Lukaku non convince Zhang e lo spogliatoio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 luglio 2023)starebbe cercando di ricucire con l', ma i nerazzurri fanno muro: nene losono pronti a riaccoglierlo Romelutorna, pentito, a bussare alla porta dell'. Ma ormai è troppo tardi: come riportato dalla Gazzetta dello Sport il muro alzato da Stevene dalloè alto e invalicabile. Da capitan Lautaro in giù, tutti sono rimasti delusi dal comportamento di. Alcuni di loro hanno anche provato a mettersi in contatto con lui, nei giorni del caos, ma lui si è negato ripetutamente. Non ha risposto al telefono neppure a loro, alle persone con cui aveva condiviso tutto fino a pochi giorni prima.