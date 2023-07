Intelligenza artificiale | big tech alla Casa Bianca per limitare i rischi

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – Sette compagnie hi-statunitensi (Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI) hanno accolto l’invito dellasulla responsabilità nello sviluppo dell’generativa, e sottoscriveranno un impegno congiunto e volontario per rispondere ai molti dubbi suidella nuova tecnologia legataIA. Tra le promesse ci sono investimenti in cybersecurity, maggiore ricerca e un nuovo sistema di icone con bollini espliciti che rivelino quando un contenuto non è generato da esseri umani. Rappresentanti di tutte le sette compagnie saranno accolti oggiper discutere di persona del nuovo codice di condotta, che è sottoscritto spontaneamente ...

... Meta, Amazon, Anthropic e Inflection, hanno promesso all'amministrazione Biden che adotteranno misure concrete per rendere il più sicuri possibili i sistemi di. Abbiamo già ...... la delega da un lato teorizza (correttamente) la piena utilizzazione dei dati, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e all'per ...Potreste averlo notato anche voi: purtroppo alcuni siti Web di dubbia utilità stanno provando a sfruttare l'per generare "news su news" (se definibili tali). Pensate che c'è stato addirittura chi aveva inserito nel titolo di articoli generati dall'IA il nome di chi scrive (senza che ...

In base all'accordo, le aziende sottoporranno i nuovi sistemi di AI a test interni ed esterni prima del loro rilascio ...Realtà come OpenAI e Google si dicono pronte a implementare dei watermark per fare in modo che i contenuti generati da IA risultino 'riconoscibili'.