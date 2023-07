Inserimento Napoli | rischio beffa per la Roma

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilha messo nel mirino un giocatore seguito anche dalla. De Laurentiis prepara il sorpasso ai danni dei giallorossi Il rinnovo di Victor Osimhen ed un adeguato sostituto di Kim Min-jae, subito. Poi, una volta sistemate entrambe le pratiche, ilsi metterà a caccia di qualche centrocampista di qualità da regalare a Rudi Garcia. Il casting, intanto, è partito: il tecnico, in particolare, ha spiegato alla dirigenza di volere elementi dinamici, giovani, in grado di ricoprire più ruoli e di giocare sia nel consueto 4-3-3 che nel 4-2-3-1 in cantiere. Gli azzurri in campo, nelle intenzioni del francese, dovranno essere imprevedibili e spesso, a partita in corso, si cambierà modulo. Da qui la richiesta di poter ricevere calciatori duttili: uno di quelli maggiormente graditi all’ex Marsiglia risponde al nome di Lazar ...