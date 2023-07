IndyCar | Iowa gara-1 | Newgarden torna al successo

(Di sabato 22 luglio 2023) Josefvince-1 indell’Series ripetendo quanto accaduto dodici mesi fa. L’americano di Penske ottiene la terza gioia in carriera all’interno del ‘The Fastest Short Track on The Planet’, il #2 della categoria festeggia per la terza volta in questo 2023 confermandosi uno dei migliori sugli ovali. Will Power ha provato a controllare la-1 del doubleheader di Newton, il primo stint è stato letteralmente dominato da parte del campione in carica che successivamente dovrà subire il ritorno da parte dell’americano Josefe del neozelandese Scott McLauglin. Il #2 ed il #3 del gruppo, teammate dell’ex vincitore della Indy500, inizieranno a lottare per il primato intorno al centesimo passaggio, le auto del Team Penske non si risparmieranno tra i doppiaggi ...

Già lo scorso anno,aveva presentato lo stesso programma che verrà replicato questo weekend, ... si ricomincia con Lundgaard motivato dalla sua prima vittoria in, ma anche con un Palou ...Il danese classe 2001 vince per la prima volta inSeries partendo dalla Pole Position e ... Completata la Honda Indy Toronto il campionato si sposta in. Sabato 22 e Domenica 23 luglio si ...

Palou comes to Iowa Speedway with four wins in the last six starts and looks to keep his dominating lead in the IndyCar Series driver standings on Saturday ...Qualifica ritardata fino a poco prima della gara in IndyCar e doppia pole per Will Power nell'appuntamento a due manche dell'Iowa Speedway di Newton. L'ovale da 1 chilometro, veloce e ...