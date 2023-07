Imbarcazione in avaria al largo di Capri | salvati i passeggeri

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto– Un gozzo con a bordo dodici persone (11più il pilota) è andata inaldel porto di, cominciando ad imbarcare acqua. Immediati sono scattati i soccorsi da alcuni natanti che si trovavano in zona, che hanno messo in salvo gli occupanti dello scafo, e immediatamente è stata allertata la Guardia Costiera che con la sua motovedetta CP 829 ha avviato le operazioni di recupero e soccorso del mezzo che intanto stava colando a picco. Sulle cause che hanno provocato l'incidente sta indagando il comandante della Circomare, tenente di vascello Emanuele Colombo. Nessun ferito tra i.