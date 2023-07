Il sindaco dem beccato con la cocaina? E il Pd cose da pazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Fino a ieri sera il conto era fermo a tredici. Tredici esponenti dell'attuale maggioranza dei quali negli ultimi otto mesi (...) il Partito Democratico e i suoi derivati hanno chiesto immediate dimissioni. Dimissioni pretese spesso per una frase fuori posto o un'intervista sgradita. È il caso di Ignazio La Russa e le sue parole su via Rasella. È il caso anche del ministro Giuseppe Valditara, che si era permesso di criticare la lettera di una preside “partigiana” di Firenze. Di Sgarbi non discutiamo neanche: in pratica chiedevano la sua testa già al toto-ministri. Mettiamo nel mucchio anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, finito sulla graticola per essersi espresso male mentre in tv parlava di Covid. Gli avevano detto: «Sei un no-vax, vattene». E lui aveva risposto: «Ci sono decine di mie dichiarazioni pro-vaccini». Niente da fare. I Dem non fanno sconti. Resta solo una ...