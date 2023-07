Il ritorno di Prodi | “Gli errori del Pd? Leggi elettorali | riforma della Rai | economia coi bonus” Ad applaudire in platea? Gli ex renziani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Un po’ mea culpa, un po’ stato d’accusa. Ildi Romanoa un’iniziativa del Pd è un grande successo per l’appuntamento di Energia popolare, la corrente di Stefano Bonaccini dentro al Pd. Ma a Cesena l’ex premier – padre fondatore, prima figura nel pantheon del partito e peraltro l’unico che può dire di aver vinto le elezioni (per ben due volte) – mette in fila una serie di riflessioni che vengono applaudite dalla, ma che in realtà riguardano proprio tutto ciò che molti dirigenti seduti in quellahanno compiuto in questi 12 anni, cioè da quandonon è più capo del governo. Da Fassino a Guerini, da Delrio a Parrini: sono parecchi i volti delle stagioni dei governi democratici del turborenzismo. Per esempio, dice, “riconosciamo prima di tutti gli ...