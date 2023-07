Il Psg pensa di escludere Mbappé dalla lista Champions

(Di sabato 22 luglio 2023) Kylianpotrebbe essere escluso2023/24 del Psg. Il giornaBen Jacobs scrive che la società non ha ancora preso una decisione definitiva; secondo il regolamento francese, l’esclusione deve essere basata su questioni sportive e non punitive, e non riguardanti l’atteggiamento del calciatore nei confronti della società. Il Psg sta cercando in tutti i modi di convincerea rinnovare il suo contratto, altrimenti lo venderà in questa finestra di mercato. Nasser Al-Khelaifi , infatti, vede il comportamento del calciatore come un sabotaggio. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che l’Al-Hilal sia pronta a pagare oltre 200 milioni di euro per il francese, arrivando fino a un massimo di 250 milioni. Intanto,è rimasto a Parigi e ...

Secondo quanto riporta Sky, ilstarebbe pensando a Victor Osimhen per il dopo Mbappé. IIha deciso di mettere Mbappé sul mercato dopo il mancato rinnovo, escludendolo anche dai convocati per la tournée in Giappone. Tra i profili sondati dal club francese per sostituire il classe '98 c'...Nel frattempo, Pinto sta continuando a trattare anche Scamacca egià a qualche possibile piano B . Per il centrocampo, invece, Renato Sanches , in campo con il, vorrebbe una squadra in ...Insomma, meglio l'uovo oggi o la gallina domani Ecco, a meno che non piombi il, Osimhen ... Resta il nodo del rinnovo e della clausola, che De Laurentiis nonaffatto di inserire.

Sky - Il PSG pensa a Osimhen per il dopo Mbappé 100x100 Napoli

La Serie A è al centro di numerosissime voci e vicende di calciomercato che possono portare a sorprese inaspettate: arriva il colpo dal PSG.Continua a tener banco la situazione legata a Kylian Mbappé, escluso dalla tournée che la formazione parigina disputerà in Giappone e Corea del Sud. Un fulmine che ha squarciato il già fin troppo poco ...