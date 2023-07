Il principe George compie 10 anni | la nuova foto social diffusa dalla famiglia

(Di sabato 22 luglio 2023) A scattare laal futuro re d'Inghilterra (secondo in linea di successione al trono) questa volta non è stata mamma Kate Middleton, ma unagrafa ufficiale, Millie Pilkington. L'articolo proviene da DireDonna.

... però, l'ex commoner sceglierebbe il titolo di 'regina madre' perché è la mamma del... A meno che il sovrano in carica - William, nel caso della prima onel caso della seconda - ...Delsi dice che sia molto simpatico dietro il suo carattere riservato. Di Carlo è nota da sempre la timidezza. Di Charlotte e Anna sono state più volte messe in luce le qualità di ...AGI - Lo sguardo diritto all'obiettivo, il sorriso aperto e coinvolgente, seduto sugli scalini del castello di Windsor: il, terzo nella linea di successione al trono britannico, ha compiuto 10 anni e il Palazzo, come di consueto, ha diffuso una foto per celebrare l'evento. Ma rompendo con la tradizione, a ...

Il principe George compie 10 anni: la nuova foto e gli auguri social di William e Kate TGCOM

Rivoluzione nella Famiglia Reale: George potrebbe cancellare una tradizione secolare, con la benedizione di William e Kate ...Il principe George ha da poco compiuto 10 anni e mamma Kate e papà William gli hanno preparato una festa incredibile, rigorosamente a porte chiuse. Il 22 luglio 2013 veniva al ...