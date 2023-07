MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilnel finale il Bologna grazie ad un gol pazzesco di Soleri. I rosa pareggiano 2 - 2 la terza amichevole del ritiro, quella più prestigiosa, con una prestazione che ha convinto Corini ( ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilnel finale il Bologna con un gol clamoroso di Soleri. Finisce 2 - 2 l'amichevole di lusso dei rosanero, che rimontano dopo essere stato sotto di due gol (a segno Barrow e Raimondo) a ...... Giorgia Meloni aper l'anniversario Ultimo Aggiornamento 19/07/23 Fotogallery - Giornata ... Sta facendo il giro del web il video cheil tornado a Cernusco sul Naviglio, come virale è ...

Il Palermo riprende il Bologna nel finale: è 2-2 ItaSportPress

È terminata con il risultato di 2-2 a Rovereto la gara amichevole tra Bologna e Palermo. A segno per i felsinei Barrow e Raimondo,.A Bastad Musetti giocherà i quarti da favorito contro l’austriaco Misolic. Per Paolini ostacolo Kasatkina Vittoria in tre set per il serbo. L’argentino supera agevolmente Munar. Bene anche Ramos contr ...