Il mondo dello sport perde un vero simbolo | tifosi distrutti

Leggi su rompipallone

(Di sabato 22 luglio 2023) Ildeve fare a meno di un altroche nel corso della sua carriera ha ottenuto tante soddisfazioni. C’è l’annuncio. Ilvede andar via e lasciare un altro suo. È arrivato l’annuncio da parte dell’atleta stesso che ha deciso di farsi da parte e, chissà, probabilmente anche rimettersi in gioco. Ecco quali sono state le sue parole. Loparla ancora troppo poco dell’ambito dedicato alle atlete donne professioniste. Ma quando qualcuno lascia il segno diventa difficile non far caso ad un momento importante. Momento che sta riguardando, ad esempio, l’atleta di biathlon femminile Ivona Fialkova. La donna, nata in Slovacchia per cui ha gareggiato in tutti questi anni, ...