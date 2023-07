Il ladro di giorni | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di sabato 22 luglio 2023) Ildidel 2019 diretto da Guido Lombardo e tratto dal suo omonimo romanzo,con Salvo che, dopo la morte di Vincenzo, risparmia la vita al Professore e, tornato in Trentino dagli zii, riflette suitrascorsi assieme al padre e ripensa agli insegnamenti ricevuti. Dotato di una nuova consapevolezza, il bambino decide coasì di affrontare una volta per tutte le sue paure e si appresta a tuffarsi dall’altissimo trampolino, durante la consueta lezione di nuoto. Iltermina nel momento esatto in cui i piedi di Salvo si staccano dalla superficie del trampolino. Salvo, all’età di 5 anni, è in spiaggia col padre, Vincenzo, il quale, dopo aver scorto in lontananza due poliziotti ad attenderlo, allontana con una scusa il bambino e si fa arrestare. Sette anni ...