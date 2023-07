Il Gattopardo | Il danno | Attrazione fatale e le idee finite nel 1987

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) «Lesononell’87». Me l’ha detto, sbuffando, una persona che fa i giornali, mentre io come mio solito borbottavo che basta, non se ne può più di interviste in cui gli intervistati non dicono niente, capisco il bisogno di riempire le pagine ma insomma ci si può anche far venire un’idea. È invero un mistero che qualcuno di quelli che fanno i giornali mi parli ancora, considerata la sicumera con cui spiego loro ogni giorno come dovrebbero fare il loro lavoro, e mi aspettavo che in quel caso la risposta fosse una parafrasi del Tognazzi che diceva «La rivoluzione non la fa chi la deve fare, perché dovrebbe farla il cinema?» (“La terrazza”, che se non l’avete visto cosa diavolo perdete tempo con me). Lenon se le fa venire chi è pagato per farlo, perché dovrebbero farsele venire i giornali? Non se le fanno venire gli ...